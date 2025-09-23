Концерт ко Дню деревни Степанщино прошел в Воскресенске

В деревне Степанщино городского округа Воскресенск отпраздновали 645-летие деревни. Для жителей и гостей подготовили концертную программу, игры, мастер-классы, ярмарки и другие активности.

Депутат Совета депутатов Воскресенска Максим Дорошкевич, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура и начальник Фединского территориального отдела Игорь Дорошкевич поприветствовали собравшихся. Они поздравили жителей деревни, а также вручили благодарственные письма за помощь в развитии населенного пункта и поддержку бойцов спецоперации. Также отметили долгожителей, молодоженов, новорожденных, первоклассников.

Свои творческие номера зрителям подарили солисты и танцевальные ансамбли из Воскресенска, в том числе образцовый коллектив «Фольклорный театр „Вечерка“». Участники проекта «Активное долголетие» разыграли среди гостей мероприятия ценные призы. Целый день на площадке работали аттракционы. Все желающие могли посетить выставку-продажу изделий мастеров и ремесленников, а также творческие занятия.

Артисты Театра ростовых кукол «Софит» организовали для детей увлекательную игровую программу. Специалисты Комплекса информационно-библиотечного обслуживания и Центральной библиотеки имени Инны Гофф подготовили для малышей настольные игры и яркие раскраски.

Всех желающих угощали ароматным чаем со сладостями.