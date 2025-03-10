Концерт к 8 Марта прошел во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, женщины разных профессий собрались в преддверии праздника в «Олимпийском». Администрация округа подготовила для них тематическое мероприятие, где с торжественным словом выступил глава муниципалитета Михаил Собакин.

С уважением и благодарностью зал поприветствовал жен и матерей участников специальной военной операции.

«Все наши женщины являются олицетворением красоты, мудрости, заботы и вдохновения. Мы отмечаем не только их достижения и вклад в общественную жизнь, но и подчеркиваем ту важную роль, которую они играют в повседневной жизни нашего округа», — сказал Михаил Собакин.

Глава Чехова вручил женщинам награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Изюминкой мероприятия стало выступление известного певца Мити Фомина. Его знаменитым на всю страну песням подпевал весь зал. Артист также поздравил всех дам округа с Международным женским днем.

Концерт посетило более двух тысяч человек. Волонтеры дарили всем дамам цветы, чтобы настроение в преддверии праздника стало еще более лучезарным.