Концерт и спектакль для семей участников СВО прошли в Серпухове

Благотворительный музыкальный спектакль «Золушка» для семей участников СВО организовали во дворце молодежи «Дружба» в Серпухове. Посвященный подвигу российских десантников концерт «Шаг в вечность» прошел во дворце культуры «Россия». Мероприятия объединили боевых ветеранов, участников специальной военной операции и их родственников, а также молодежь округа.
Образцовый детско-юношеский музыкально-драматический театр «Абсурд» для близких бойцов специальной военной операции подготовил благотворительный музыкальный спектакль «Золушка». Зрители окунулись в сказочную атмосферу с красочными декорациями, яркими костюмами и захватывающим сюжетом.
Традиционный памятный концерт «Шаг в вечность», посвященный подвигу российских десантников, состоялся во дворце культуры «Россия». Со своими номерами перед собравшимися выступили боевые ветераны.