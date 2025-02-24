Концерт и спектакль для семей участников СВО прошли в Серпухове

Благотворительный музыкальный спектакль «Золушка» для семей участников СВО организовали во дворце молодежи «Дружба» в Серпухове. Посвященный подвигу российских десантников концерт «Шаг в вечность» прошел во дворце культуры «Россия». Мероприятия объединили боевых ветеранов, участников специальной военной операции и их родственников, а также молодежь округа.