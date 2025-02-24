Концерт и спектакль для семей участников СВО прошли в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Благотворительный музыкальный спектакль «Золушка» для семей участников СВО организовали во дворце молодежи «Дружба» в Серпухове. Посвященный подвигу российских десантников концерт «Шаг в вечность» прошел во дворце культуры «Россия». Мероприятия объединили боевых ветеранов, участников специальной военной операции и их родственников, а также молодежь округа.

Образцовый детско-юношеский музыкально-драматический театр «Абсурд» для близких бойцов специальной военной операции подготовил благотворительный музыкальный спектакль «Золушка». Зрители окунулись в сказочную атмосферу с красочными декорациями, яркими костюмами и захватывающим сюжетом.

Традиционный памятный концерт «Шаг в вечность», посвященный подвигу российских десантников, состоялся во дворце культуры «Россия». Со своими номерами перед собравшимися выступили боевые ветераны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в Подмосковье.

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