Концерт для военнослужащих прошел в Тимоновоском госпитале в Солнечногорске

В Тимоновоском госпитале городского округа Солнечногорск прошла встреча главы муниципалитета Константина Михалькова, депутата Госдумы Подмосковья Сергея Колунова и исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой с военнослужащими, находящимися на лечении. Обсуждали условия медицинской помощи, этапы реабилитации и предложения самих бойцов.

Ко Дню гуманитарщика администрация округа совместно с Ассоциацией ветеранов СВО подготовили для пациентов праздничный концерт. Перед защитниками выступили заслуженный артист Российской Федерации и почетный гражданин Солнечногорска Сергей Куприк, заслуженная артистка России Марина Девятова, певец и общественный деятель Александр Ванюшкин, а также артистка Елена Век.

«Мы благодарны бойцам, которые при поддержке Министерства обороны Российской Федерации спасают миллионы жизней и стоят за нашу Родину. Спросили про пожелания бойцов, уже взяли в проработку», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В госпитале оказывают широкий спектр медицинских услуг: от экстренных и плановых операций до пластической хирургии лица. В завершении лечения всем военнослужащим проводят военно-лечебную экспертизу, определяющую их дальнейшую пригодность к службе. Здесь проходят лечение бойцы из Можайска, Волгограда, Курска, Москвы и Солнечногорска.