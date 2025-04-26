Концерт для участников СВО и членов их семей прошел в Мытищах

В Молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи в поддержку защитников и их родственников провели мероприятие. Собравшиеся увидели выставку портретов бойцов специальной военной операции и посетили концерт.

Выставку разделили на две части. Первую посвятили бойцам из Мытищ, которые сейчас отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Авторы портретов — учащиеся образовательных учреждений округа. Вторую экспозицию под названием «Память вечна» посвятили погибшим героям. Их портреты написали члены Ассоциации художников города Мытищи и Союза художников России.

Присутствующим также показали концерт. Перед зрителями выступили жены и матери, дети бойцов, волонтеры. Многие номера гости мероприятия смотрели стоя, в знак памяти и уважения героям.

«Пусть все вернутся домой живыми, туда, где их ждут тепло, любовь и уют. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — такими словами артисты завершили концерт.