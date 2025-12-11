Концерт для семей участников СВО прошел в селе Барановское в Воскресенске

В доме культуры села Барановское городского округа Воскресенск ко Дню Героев Отечества прошла встреча с матерями и женами участников специальной военной операции. Для гостей подготовили праздничный концерт.

Благочинный 2-го Воскресенского (Белоозерского) округа, председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии, настоятель Троицкого храма села Конобеево протоиерей Сергий Рыбаков, муниципальный депутат Сергей Кондратьев, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олег Стегура, настоятель Вознесенского храма села Барановское иерей Георгий Лобков и старший эксперт Ашитковского отдела координации и взаимодействия Светлана Зайцева поприветствовали и поздравили собравшихся.

Участники творческих коллективов дома культуры села Барановское подготовили праздничный концерт. В нем также приняла участие заведующая библиотекой села Конобеево Светлана Юношева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.