Концерт для семей участников СВО прошел в Подольске

В Доме культуры имени Лепсе в Подольске состоялся праздничный концерт «Новогодний вечер для взрослых», собравший более 300 гостей. Мероприятие было посвящено членам семей участников СВО.

Солисты Подольской филармонии исполнили любимые эстрадные хиты, трогательные романсы и популярные мелодии из кинофильмов. Каждый артист выбрал композицию, которая была ему особенно близка, наполняя выступления искренними эмоциями. Танцевальные номера от воспитанников хореографической школы «Фантазия» и центра танцевального спорта «Славянская слобода» стали ярким дополнением к музыкальной программе.

Особым моментом вечера стало выступление Сергея Вахрушева, солиста ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Он впервые вышел на сцену вместе с подольскими артистами и исполнил песню, посвященную женам и родителям участников СВО, что вызвало бурные аплодисменты зала.

Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили гостей с наступившим годом и пожелали всем счастья и благополучия. Завершился концерт совместным исполнением всеми артистами и зрителями знаменитой «Песни о хорошем настроении», наполнившей зал атмосферой тепла и радости.

После концерта праздник продолжился танцевальной программой с конкурсами и призами.