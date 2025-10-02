Концерт артистов оперетты ко Дню пожилого человека прошел в Ленинском округе

Особый творческий подарок подготовили для представителей старшего поколения в Ленинском округе. К Международному дню пожилого человека во Дворце культуры «Видное» представили программу «Короли оперетты».

Концерт с участием ведущих солистов Московского государственного театра оперетты и артистов балетной труппы «Граэль» посмотрело около 300 человек. Артисты исполнили классические номера из мирового наследия оперетты. В завершение праздничного мероприятия пожилым людям вручили памятные подарки.

Виновников торжества поздравила с праздником заместитель главы городского округа Лариса Колмогорова. Особые слова благодарности она адресовала мамам и бабушкам, чьи дети и внуки выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

«Ваша мудрость, накопленная за годы жизни, ваша теплота и готовность делиться опытом — это бесценный дар для наших детей и внуков. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и всегда оставаться такими же вдохновляющими примерами для всех нас», — обратился к представителям старшего поколения заместитель председателя совета депутатов округа Валерий Черников.