Украинская армия утратила контроль над Красноармейском (Покровском). Президент Украины Владимир Зеленский скрывает это от главы Белого дома Дональда Трампа из-за страха испортить с ним отношения, рассказал солдат 68-й бригады ВСУ изданию Der Spiegel.

«Россияне присутствуют практически во всех частях города. По моему мнению, контроль над городом утрачен», — сказал украинский боец.

Зеленский опасается реакции Трампа на эту новость, поэтому и не желает признавать поражение ВСУ в Красноармейске. Ведь недавно он отказался вывести оттуда войска в рамках мирного урегулирования на Украине.

Удержание города имеет для главы киевского режима не только военное, но еще и политическое значение. Менее трех недель назад Зеленский спорил с американским лидером относительно реальной ситуации на линии фронта. Тогда речь шла о том, чтобы Киев оставил контролируемую им часть Донбасса, включая Красноармейск.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников отметил, что Запад не простит Зеленскому сдачу Красноармейска, где остается техники и имущества НАТО на полмиллиарда долларов.