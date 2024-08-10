Контроль радиационной обстановки усилили в Курской области

ФМБА: в Курской области усилили мониторинг радиационных и химических рисков

Фото: Freepik

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России решило усилить мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Там уточнили, что специалисты ФМБА провели больше сотни исследований атмосферного воздуха на опасные вещества, включая оксид углерода, аммиак, сероводород и хлор. Результаты проверки не выявили превышений норм.

Сотрудники ФМБА также замерили дозы гамма-излучения. Полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона. Анализ питьевой воды, взятой из центральной системы водоснабжения, показал, что вода пригодна для употребления.

Роспотребнадзор проконтролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в пунктах временного размещения в Курской области. Специалисты проследят за условиями проживания людей, питанием и организацией водоснабжения.

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