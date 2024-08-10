Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в ПВР Курской области

Специалисты Роспотребнадзора проследят за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в пунктах временного размещения в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В регионе организовали 26 ПВР, в которых проживают эвакуированные жители приграничных районов. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют условия проживания и питания, организацию водоснабжения. Также специалисты проведут комплекс мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней.

Мэр Курска Игорь Куцак рассказал, что все службы работают в усиленном режиме. Он назвал ситуацию в городе стабильной, сообщил RT.

Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк признался, что украинское руководство давно планировало атаку на Курскую область. Он предположил, что с помощью этого маневра ВСУ рассчитывают отвлечь ВС России от других направлений. По его мнению, командование также стремится «перехватить стратегическую инициативу».