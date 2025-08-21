«Контингент смертников». Профессор назвал реальную цену гарантий для Украины

Из «Коалиции желающих», которая насчитывает 30 стран, только восемь изъявили желание реально отправить на Украину своих военных для обеспечения гарантий безопасности. Но только после прекращения огня. Ни одно государство не решится подставить своих военнослужащих под удар и сделать из них «контингент смертников». Такое мнение в беседе с ведущей Региной Ореховой на стриме 360.ru высказал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Только восемь реально готовы отправлять своих военных на территорию Украины, но только, внимание, после прекращения огня. То есть тогда, когда эти самые военные будут там в безопасности. Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников. Это будет законная цель для российских „Искандеров“», — заявил профессор.

Российские войска периодически берут в плен британских военных из регулярной армии, которые работают на Украине инструкторами, наемников, добровольцев, сотрудников спецслужб. Фельдман пояснил, что с юридической точки зрения это разные вещи.

«Если европейским странам когда-нибудь уж очень захочется отправлять на территорию Украины постоянный контингент, то политикам придется запрашивать согласие национальных парламентов. И это будет очень резонансное решение в зеркале общественного мнения любого государства», — отметил собеседник 360.ru.

Накануне западные СМИ писали, что около 10 стран выразили готовность отправить на Украину военный контингент в рамках обеспечения гарантий безопасности.