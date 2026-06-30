Консультации по протезированию провели для ветеранов СВО в Можайском округе

Встреча, посвященная вопросам протезирования и реабилитации участников специальной военной операции, состоялась в администрации Можайского округа 26 июня. В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципалитета Ольга Спиридонова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Коммерческий директор Центра ортопедии и протезирования Александр Бобков и его коллеги подробно рассказали участникам СВО, какие бывают протезы для повседневного ношения, как человек приспосабливается к новой реальности после установки протеза и какие этапы реабилитации ему предстоит пройти.

Ветераны СВО активно задавали волнующие их вопросы и делились личным опытом. Некоторые участники встречи даже задумались о том, чтобы освоить профессию протезиста и в будущем самим помогать сослуживцам. Другие же договорились со специалистами о дальнейшем сотрудничестве и индивидуальном сопровождении.

Член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Роман Гомыляев, которому ранее в центре изготовили протезы, отметил, что помощь специалистов действительно помогает бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни. Благодаря протезам Роман активно занимается спортом и даже занимает первые места в соревнованиях.

Ольга Спиридонова подчеркнула, что администрация округа и фонд «Защитники Отечества стараются, чтобы помощь для участников СВО и их семей была по-настоящему всесторонней.

«Каждый месяц мы приглашаем опытных юристов, и они бесплатно консультируют бойцов и их родных по любым вопросам. Кроме того, постоянно организуем выезды: экскурсии, познавательные поездки, культурные мероприятия. Это возможность отвлечься, расширить кругозор, да и просто пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Ну и, конечно, всегда готовы прийти на помощь в бытовых вопросах или поддержать психологически», — отметила заместитель главы Можайского округа.