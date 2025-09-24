Конную прогулку провели для семей участников СВО в Балашихе

В минувшие выходные конно-спортивный клуб «Пелагея» организовал незабываемую конную прогулку для членов семей участников специальной военной операции, проживающих в микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха. Это мероприятие стало важным шагом в поддержке детей защитников Родины и создании для них позитивной и дружелюбной атмосферы.

Инициатором инициативы выступила исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина. Она отметила, что подобные мероприятия помогают не только развлечь детей, но и поддержать их моральное состояние в трудные времена. Вместе с тренером клуба «Пелагея» Марией Ефремовой участники прогулки смогли насладиться верховыми поездками, в ходе которых использовалась иппотерапия.

Уникальный метод реабилитации сочетает в себе верховую езду и общение с лошадьми. Иппотерапия оказывает комплексное положительное воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние человека. Во время прогулки дети получили возможность не только покататься на лошадях, но и наладить контакт с этими благородными животными, что способствовало улучшению их настроения и эмоционального фона.

Завершив экскурсию, семьи участников специальной военной операции выразили свою благодарность конно-спортивному клубу «Пелагея», передав в дар дачные яблоки, морковь и сухари для лошадей. Этот жест стал символом взаимопомощи и поддержки, который объединяет людей даже в самые сложные времена.

Конные прогулки и занятия иппотерапией становятся все более популярными среди детей и взрослых, желающих улучшить свое здоровье и эмоциональное состояние. Клуб «Пелагея» продолжает активно развивать эту практику, предлагая своим посетителям уникальные возможности для общения с лошадьми и природой.