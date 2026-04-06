Конкурс театрального мастерства прошел в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершился XIV Межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс театрального творчества «Белоозерская весна-2026». В этом году мероприятие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей, собрав на одной сцене ярких и талантливых участников.

В течение двух дней на сцене фестиваля звучали проникновенные стихи, шли захватывающие спектакли и оживали живые истории. Для всех участников фестиваль стал не только площадкой для демонстрации своих возможностей, но и источником вдохновения и новых знаний — многие артисты получили ценный опыт и массу положительных эмоций.

Особое место в программе заняли мастер-классы, которые провели члены жюри Мария Оссовская и Борис Домнин. Эти занятия превратились в настоящее творческое путешествие, где участники с увлечением знакомились с профессиональными секретами, учились чувствовать каждое слово и работать на сцене с полной самоотдачей.

Организаторы фестиваля выразили благодарность за участие и поддержку начальнику отдела по культуре, искусству и туризму администрации Михаилу Павлову, директору МУ «Культурно-досуговый центр» Ольге Якимовой, а также руководителю Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олегу Стегуре.