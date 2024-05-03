Спецоперация 03 мая 2024, 07:21 Конгрессмен озвучил лучший исход для Украины Конгрессмен Смит посоветовал Украине сохранить имеющееся с помощью переговоров Ministry of Defense of Ukraine

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Наилучшим исходом для Украины в конфликте будет сохранение «того, что у них есть». Об этом журналу Foreign Policy заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит.

Он рекомендовал Белому дому агрессивнее пытаться начать переговоры с Россией, чтобы скорее завершить конфликт. Смит добавил, что страны Запада могут помочь удержать Украине то, что у нее есть.

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«Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу», — заключил конгрессмен.

Ранее обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан высказался о ситуации в зоне СВО. По его мнению, ВСУ не подготовились к наступлению ВС России, и маневры военных застали их врасплох. Журналист добавил, что российская армия имеет логистическое и стратегическое преимущества.