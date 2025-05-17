Конфликт с новым оружием. Медведев предупредил о последствиях неудачных переговоров

Неудачные переговоры могут стать причиной для начала «более ужасной стадии» конфликта, при которой появятся новые участники и оружие. Об этом на своей странице в соцсети X заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он прокомментировал встречу российских и украинских дипломатов в Стамбуле и уточнил, что не всегда диалог сторон приводит к завершению боевых действий.
«Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», — объяснил Медведев.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Стамбуле попал в «геополитический котел». Глава государства не смог сорвать мероприятие и опростоволосился перед кураторами с Запада и своим окружением, отметил он.
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