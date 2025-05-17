Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось сорвать переговоры с Россией в Стамбуле, и он фактически попал в «геополитический котел». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, план Зеленского по срыву встречи дипломатов с треском провалился. В результате украинский лидер разочаровал западных кураторов, а в его окружении теперь «царит уныние», добавил Рогов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал положение Зеленского. Он высказал мнение, что у главы государства не осталось козырей для переговоров с Россией. Также хозяин Белого дома назвал украинского коллегу «величайшим торгашом в мире».
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