Зеленский оказался в «политическом котле» из-за переговоров

Рогов: Зеленский после переговоров в Стамбуле попал в «политический котел»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось сорвать переговоры с Россией в Стамбуле, и он фактически попал в «геополитический котел». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, план Зеленского по срыву встречи дипломатов с треском провалился. В результате украинский лидер разочаровал западных кураторов, а в его окружении теперь «царит уныние», добавил Рогов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал положение Зеленского. Он высказал мнение, что у главы государства не осталось козырей для переговоров с Россией. Также хозяин Белого дома назвал украинского коллегу «величайшим торгашом в мире».