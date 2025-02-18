Конфликту на Украине пришла пора подойти к концу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

Статья дополняется...

Он отметил начало диалога между Россией и США.

«Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров», — добавил турецкий лидер.

Ранее сам Зеленский заявил, что Украина не будет признавать переговоры, которые проводят российские и американские представители в Саудовской Аравии. Он добавил, что ничего не знал об этой встрече и не планирует принимать участия в таком мероприятии.

Кроме того, глава киевского режима отказался признавать какие-либо решения России и США по урегулированию украинского конфликта.