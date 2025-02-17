Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями России и США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — заявил он в интервью.

Зеленский добавил, что конфликт не завершится без решения российского лидера Владимира Путина. Украинский президент согласился провести переговоры с главой России, но только в присутствии представителей стран Евросоюза и США.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинский конфликт практически завершился, несмотря на продолжающиеся бои. По его мнению, Россия уже одержала верх в этом противостоянии.

Администрация Трампа поняла, что конфликт не может продолжаться дальше, добавил эксперт. Он также не исключил, что США под видом сокращения помощи Украине могут обособиться от НАТО и заставить Европу взять на себя все связанные с альянсом расходы.