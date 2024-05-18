Конференцию по Украине назвали чепухой | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 17:34 Конференцию по Украине назвали чепухой Глава МИД России Лавров: организаторы конференции по Украине занимаются чепухой Ministry of Defense of Ukraine

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Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал организаторов конференции в Швейцарии по украинскому вопросу. По мнению министра иностранных дел, они занимаются чепухой, сообщила «Российская газета».

Лавров подчеркнул, что РФ отстоит свои интересы на всех направлениях, включая украинское, европейское и западное в целом. Во время XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике глава МИД отметил, что организаторы саммита желают не достичь мира, а настроить против России как можно больше стран.

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«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — объяснил Сергей Лавров.

Принять мероприятие согласилась Швейцария. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на участие в саммите представителей Китая.