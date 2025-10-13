Кончится плохо для всех: Медведев предупредил Трампа о последствиях поставок Tomahawk

Медведев: если Tomahawk запустят, то Россия ответит не Украине, а США

Поставки Украине ракет Tomahawk кончатся плохо для всех, и прежде всего для самих США. Об этом написал в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение „Томагавков“ от обычного в полете невозможно», — подчеркнул он.

Поскольку запускать такие ракеты Украина сама не сможет, России придется ответить соответствующе, добавил Медведев. Он выразил надежду, что речь идет всего лишь об очередной пустой угрозе со стороны Дональда Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что поставит Украине Tomahawk и предупредит об этом российского коллегу Владимира Путина, если конфликт не удастся урегулировать.