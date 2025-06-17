Запад не может помочь Украине победить в конфликте с Россией, но способен оказать помощь в его завершении. Об этом написал в издании Politico азербайджанский политолог, старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхан Нуриев.

Эксперт отметил, что Россия адаптировалась к противостоянию, в то время как на Украине нарастают политическое напряжение, демографическая яма и экономические проблемы.

По мнению Нуриева, компромисс со стороны Запада только будет казаться капитуляцией. На практике же Украина сможет после этого пойти по пути Финляндии или Южной Кореи середины XX века.

«Лучшим способом поддержать Украину может быть не помогать ей в борьбе, а помочь остановить конфликт и не дать ей утратить будущее», — подытожил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия после 22 июня будет готова к новому раунду переговоров с Украиной, но никакой конкретики пока нет.