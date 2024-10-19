Комплексы засекреченной связи России оказались лучше натовских разработок

Российские мобильные комплексы засекреченной телефонной связи, применяемые в зоне спецоперации, превзошли натовские аналоги. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» с позывным «Атлет».

По его словам, над новыми разработками работают обе стороны, и обстановка в этой сфере довольно активная.

«Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. <…> По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», — подчеркнул связист.

Ранее в зону СВО доставили четыре тысячи новых дронов-камикадзе «Овод». У них множество достоинств: машинное зрение, искусственный интеллект, функция удаленного подрыва, самоликвидация.