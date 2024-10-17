Автономный и эффективный. Разработчик «Овода» раскрыл секрет нового дрона-камикадзе

В зону СВО поставили четыре тысячи новых дронов-камикадзе «Овод». Машинное зрение, искусственный интеллект, функция удаленного подрыва, самоликвидация — это неполный список достоинств инновационной техники. Разработчик Андрей Иванов на стриме 360.ru у Регины Ореховой рассказал о принципе работы дрона «Овод» и о его особенностях.

Иванов отметил, что существует два способа работы дронов-камикадзе. Первый алгоритм позволяет «захватывать некие пиксели контрастные и стремиться на ноль», то есть к столкновению. Второй подход — нейросетевой. По словам разработчика, «Овод» использует оба механизма уничтожения цели.

«Работает это так. Когда оператор видит через очки или другой орган наблюдения цель, он переключает тумблер или нажимает кнопку на пульте управления при пересечении. После этого воздушное судно летит туда в автономии, на него не влияют средства радиоэлектронного подавления, не влияет нарушение радиовидимости. Таким образом выполняется боевая задача эффективно», — пояснил Иванов.

В зону СВО дроны доставляет «Народный фронт». Организация доставила на передовую несколько тысяч различных роботизированных помощников, в том числе и средства радиоэлектронной борьбы.