Коммунальщики в Зеленограде заказали охрану с антидроновыми ружьями

Коммунальная служба в Зеленограде наняла охранников, которые будут иметь карабин Сайга 12КВ, антидроновое ружье и детекторы для БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Стоимость услуг охраны составила более двух миллионов рублей. Подрядчик обязался следить за складскими помещениями и стоянками коммунальной техники. Общая площадь территории составляет 16,3 тысячи квадратных метров, на парковке объекта находятся КамАЗы, погрузчики, вакуумные пылесосы, косилки, тракторы и экскаваторы.

Согласно договору, исполнитель должен обеспечить посты наручниками, фонариком, аптечкой, резиновой палкой и зеркалом для осмотра днища автомобиля.

Сотрудники охранной организации обязаны знать порядок действий в случае пожара, попытки проникновения на объект, захвата заложников, аварии, теракта и обнаружения взрывчатки.

Ранее сбитый БПЛА обнаружили в лесу возле СНТ в Бекасове. Прибывшие на место ЧП саперы определили, что это боевой беспилотник и обезвредили опасную находку.