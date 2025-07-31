Разбитый беспилотник нашли в СНТ в Новой Москве

Неразорвавшийся беспилотник со сломанной лопастью нашли в лесу возле СНТ в Бекасове. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
К дрону отправители прикрепили зеленую коробку с красными проводами. Нашедший его местный житель позвонил в экстренные службы.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что беспилотник боевой. Находку оцепили и отошли подальше.
Ранее средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в небе над Минском, он упал на улицу на окраине белорусской столицы, повредив несколько припаркованных автомобилей. Следственный комитет Белоруссии позже сообщил, что дрон начинили тротилом и поражающими элементами. Никто не пострадал.
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