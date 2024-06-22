«Коммерсант» рассказал о механизме набора фигурантов дел для участия в СВО
Сотрудники МВД, ФСБ и ФТС, дознаватели МЧС и судебные приставы начали набирать подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в части, участвующие в СВО. Об этом сообщил «Коммерсант». Ранее, по информации издания, в этом процессе были заняты специалисты СК.
На службу приглашают физически здоровых фигурантов дел от 18 до 65 лет, указал источник издания.
Привлекать на военную службу могут обвиняемых и подозреваемых, за исключением фигурантов уголовных дел террористической направленности, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилов, уточнило издания со ссылкой на изменения в УК и УПК РФ, принятые весной этого года.
Механизм, по информации «Коммерсанта», работает следующим образом: после возбуждения дела его фигуранту предлагают армейская альтернатива. В случае, если он соглашается, данные о нем направляют в ближайший военкомат.
При условии, если комиссариат соглашается заключить контракт с подследственным, его уголовное преследование приостанавливается по ходатайству военных, а полностью прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения СВО или утраты жизни или здоровья.
Контролем за соблюдением законности занимаются органы прокуратуры.