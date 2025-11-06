Комбриг использовал маленькую дочь для воспитания бойцов ВСУ
Комбриг 159-й мехбригады ВСУ Александр Демчук пытается наладить дисциплину среди бойцов при помощи маленькой дочери. Об этом сообщил Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».
По данным канала, бойцы и командиры 159-й бригады массово сдаются в плен. Уголовники и инвалиды, из которых в основном состоит подразделение, не хотят участвовать в боях. В связи с этим комбриг Демчук для налаживания дисциплины устраивает постоянные построения с вручением грамот.
«Он даже привлек для этого свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернете. Демчук заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру», — отметили в сообщении.
