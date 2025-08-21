Комбинированный удар ВСУ по Енакиево унес жизни двух человек

Пушилин: в Енакиево при атаке ВСУ два человека погибли, 21 пострадал

Украинские войска выпустили по Енакиево дальнобойную ракету и ударные беспилотники, повредив девять домов. Два мирных жителя скончались, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

Комбинированная атака произошла в вечерний час пик. Вооруженные силы Украины применили высокоточную дальнобойную ракету М30А1 к реактивной системе залпового огня HIMARS и ударные БПЛА самолетного типа. Пушилин сообщил, что повреждены девять жилых домов и пострадал 21 человек, в том числе подросток 2008 года рождения.

«Мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 года рождения погибли. <…> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в Енакиево. Украинские беспилотники атаковали жилой массив.