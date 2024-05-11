Комбат ВСУ спрогнозировал два сложных месяца для украинской армии | 360°

11 мая 2024, 14:59
Комбат ВСУ спрогнозировал два сложных месяца для украинской армии
Комбат ВСУ Федоренко: следующие два месяца будут тяжелыми
Украинскую армию ждут тяжелые два месяца из-за наступления российских военнослужащих. Такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. Его процитировало издание France info.
«Интенсивность боев только возрастает», — пояснил комбат.
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Издание подчеркнуло, что сейчас украинские военные обороняют Часов Яр. При этом ВСУ катастрофически не хватает живой силы и вооружений.
Другой украинский военнослужащий с позывным Фидель пожаловался France info, что ему недостает снарядов для артиллерийской установки шведского производства. Он подтвердил, что российские военные давят на ВСУ. Но артиллеристы не могут поддержать пехоту из-за нехватки боеприпасов, подытожил Фидель.
Ранее глава Чечени Рамзан Кадыров напомнил украинским военным, что единственный способ спасти свою жизнь — сдаться в плен.
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