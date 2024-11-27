Командующий РВСН рассказал о сдерживании крупномасштабной агрессии против России

Ракетные войска стратегического назначения в условиях сложной военно-политической обстановки сдерживают крупномасштабную агрессию против России без использования ядерного оружия. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщило РИА «Новости» .

Он напомнил, что на фоне проведения СВО и усиления военной активности НАТО российские военные перевооружают ракетные полки. В боевом составе РВСН сейчас состоят более 88% современных образцов ракетной техники, отметил Каракаев.

По его словам, в состав войск ввели РК пятого поколения «Ярс» и «Авангард», на боевое дежурство также ставят комплекс шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжелой ракетой.

Ранее главком РВСН прокомментировал боевые испытания системы «Орешник». Он объяснил, что выпущенную из комплекса ракету нельзя сбить с помощью существующих сейчас систем ПРО. Снаряд может поразить разные цели: от одиночных до площадных и высокозащищенных.