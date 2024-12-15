Командование ВСУ запретило личному составу армии покидать район Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источника, находящиеся на этом участке фронта украинские военные все чаще предпочитают сдаваться в плен.

«Разведка выяснила об отказе вывода личного состава группировки противника в Великой Новоселке», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад стало известно, что группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным группировки войск «Восток» у Великой Новоселки.

Командование ВСУ в окрестностях села Благодатное отправило в контратаку боевиков двух бригад: 48-й и 110-й. Националистам поставили задачу войти к населенному пункту, закрепиться и ждать штурмовые группы. В результате попытки контратаки скончались 28 бойцов ВСУ.