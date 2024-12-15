Командование ВСУ запретило выводить войска из горячей точки в ДНР
ТАСС: генералы ВСУ запретили солдатам покидать Великую Новоселку
Командование ВСУ запретило личному составу армии покидать район Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника, находящиеся на этом участке фронта украинские военные все чаще предпочитают сдаваться в плен.
«Разведка выяснила об отказе вывода личного состава группировки противника в Великой Новоселке», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад стало известно, что группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным группировки войск «Восток» у Великой Новоселки.
Командование ВСУ в окрестностях села Благодатное отправило в контратаку боевиков двух бригад: 48-й и 110-й. Националистам поставили задачу войти к населенному пункту, закрепиться и ждать штурмовые группы. В результате попытки контратаки скончались 28 бойцов ВСУ.