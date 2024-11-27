Командование ВСУ приказало стрелять по всем неизвестным

CNN: боевикам ВСУ приказали стрелять по неустановленным лицам в Красноармейске

Фото: РИА «Новости»

Украинским военным из-за страха перед разведчиками ВС России приказали открывать огонь в сторону любых неустановленных лиц. Об этом сообщил телеканал CNN.

Неназванный командир ВСУ рассказал журналистам, что приказ отдали боевикам, дислоцирующимся возле Красноармейска в Донецкой Народной Республике. На такой шаг ВСУ пошли из-за активного наступления российских войск.

Ранее российская группировка «Центр» продвинулась в ДНР и освободила населенный пункт Новая Ильинка. Военнослужащие также отбили 10 штурмовых атак противника и поразили технику и живую силу ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитрова и Леонидовки.

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