Командование ВСУ приказало стрелять по всем неизвестным

Украинским военным из-за страха перед разведчиками ВС России приказали открывать огонь в сторону любых неустановленных лиц. Об этом сообщил телеканал CNN.
Неназванный командир ВСУ рассказал журналистам, что приказ отдали боевикам, дислоцирующимся возле Красноармейска в Донецкой Народной Республике. На такой шаг ВСУ пошли из-за активного наступления российских войск.
Ранее российская группировка «Центр» продвинулась в ДНР и освободила населенный пункт Новая Ильинка. Военнослужащие также отбили 10 штурмовых атак противника и поразили технику и живую силу ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитрова и Леонидовки.
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