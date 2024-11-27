Новая Ильинка перешла под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили Новую Ильинку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Бойцы нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитрова и Леонидовки.

«Отразили 10 контратак штурмовых групп», — сообщили в Минобороны.

Накануне военные освободили Копанки в Харьковской области и отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери врага составили до 440 военных. Также противник лишился танка и боевой бронированной машины.