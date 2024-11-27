Вооруженные силы России освободили Новую Ильинку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Бойцы нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитрова и Леонидовки.
«Отразили 10 контратак штурмовых групп», — сообщили в Минобороны.
Накануне военные освободили Копанки в Харьковской области и отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери врага составили до 440 военных. Также противник лишился танка и боевой бронированной машины.
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