В зоне спецоперации пропала одна из рот элитной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло в районе села Юнаковка в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников», — отметили в сообщении.

У родственников украинских военных нет никакой информации о пропавших военнослужащих. В аккаунте батальона опубликован пост с призывом пополнить ряды штурмовых отрядов.

Юнаковка является главным источником снабжения ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения у украинских боевиков возникнут существенные сложности с обеспечением подразделений на границе с Суджанским районом.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России активно продвигаются на разных участках. В районе Юнаковки ВСУ «оказались в серьезном бедственном положении».