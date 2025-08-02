В зоне спецоперации пропала одна из рот элитной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло в районе села Юнаковка в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников», — отметили в сообщении.
У родственников украинских военных нет никакой информации о пропавших военнослужащих. В аккаунте батальона опубликован пост с призывом пополнить ряды штурмовых отрядов.
Юнаковка является главным источником снабжения ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения у украинских боевиков возникнут существенные сложности с обеспечением подразделений на границе с Суджанским районом.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России активно продвигаются на разных участках. В районе Юнаковки ВСУ «оказались в серьезном бедственном положении».
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