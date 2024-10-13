Потерявшие большое количество сил украинские войска привлекли к боям за Дзержинск (украинское название Торецк) полк охраны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом главе Донецкой Народной Республики сообщил командир мотострелкового батальона с позывным Остап. Видео с рассказом бойца руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале .

Военнослужащий пояснил, что перед приездом в Пушилина в ходе боев в городской черте ликвидировали одного из боевиков, входившего в подразделение, охраняющее украинского лидера.

«Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск, то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая», — обратился Остап к Пушилину.

Он добавил, что командование ВСУ подтягивает свежие силы из соседнего города Константиновки.

Также боец подтвердил поступившую ранее информацию, что украинские военные начали покидать позиции вокруг города. По словам Остапа, укрепрайон в районе шахта «Северная» его подразделение просто обошло, а когда закрепилось в городской черте, то ВСУ просто покинули свои позиции.

В воскресенье, 13 октября, глава Донецкой Народной Республики отчитался о посещении Дзержинского. Он заявил, что все бои на улицах города ведет 132-я бригада мотострелкового батальона. Глава региона заявил, что полное освобождение населенного пункта наступит совсем скоро.