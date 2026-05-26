Украинское командование направило в Сумскую область военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Боевиков перебросили к линии боевого соприкосновения для охраны участка границы. Собеседник издания уточнил, что подразделения будут удерживать район на рубеже Марчихина Буда — Барановка — Фотовиж.

Также командование ВСУ отправило в Сумскую область штурмовой полк, состоящий из нацистов, причастных к многочисленным военным преступлениям. Переброску осуществили для удержания села Рясное Краснопольского района.

В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск «Север». Ранее командир батальона с позывным Скат рассказал, что за сутки расчеты FPV-дронов ВС России ликвидировали под Сумами пять наземных робототехнических комплексов. Украинские боевики задействовали их для поставок боеприпасов и материальных средств.