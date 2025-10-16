Пленный боевик ВСУ Турницкий заявил, что его отправили на фронт с плохим зрением

Плененный российской армией военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий рассказал, как попал на передовую. Его отправили воевать, несмотря на почти полное отсутствие зрения, сообщило РИА «Новости» .

По словам боевика, сотрудники ТЦК отловили его, когда он шел за чипсами.

«У меня плохое зрение. Я ничего не вижу На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на восемь процентов, второй — на 15», — отметил он.

Турницкий добавил, что не проходил полноценную медкомиссию. Сотрудники военкомата закрыли глаза на его проблемы со здоровьем и все равно отправили на фронт.

Пленный не ожидал, что попадет на передовую, так как уже немолод и является инвалидом второй группы.

Ранее на Украине насильно мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, снимавшейся в сериале «Слуга народа». По словам артистки, ее мужа забрали сразу после спектакля. Она добавила, что сотрудники ТЦК издевались над ней и попытались надеть наручники.