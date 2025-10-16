Командование ВСУ отправляло на передовую даже почти незрячих военных
Пленный боевик ВСУ Турницкий заявил, что его отправили на фронт с плохим зрением
Плененный российской армией военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий рассказал, как попал на передовую. Его отправили воевать, несмотря на почти полное отсутствие зрения, сообщило РИА «Новости».
По словам боевика, сотрудники ТЦК отловили его, когда он шел за чипсами.
«У меня плохое зрение. Я ничего не вижу На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на восемь процентов, второй — на 15», — отметил он.
Турницкий добавил, что не проходил полноценную медкомиссию. Сотрудники военкомата закрыли глаза на его проблемы со здоровьем и все равно отправили на фронт.
Пленный не ожидал, что попадет на передовую, так как уже немолод и является инвалидом второй группы.
Ранее на Украине насильно мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, снимавшейся в сериале «Слуга народа». По словам артистки, ее мужа забрали сразу после спектакля. Она добавила, что сотрудники ТЦК издевались над ней и попытались надеть наручники.