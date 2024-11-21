В ходе операции ВС России по зачистке ольговского котла в Курской области взвод украинских военных подорвался на собственных минах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Украинские боевики провели минирование территории в Курской области для того, чтобы закрепиться на местности. Но через некоторое время из штаба им поступил приказ вывести окруженную украинскую группировку из ольговского котла. Выполняя приказ, взвод продвинулся вперед за свое минное поле, но под давлением российской артиллерии ему пришло спешно отходить назад. Отступая в панике, украинцы начали подрываться на своих же минах.

По предварительным данным, ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, также из строя вышли две украинские бронемашины.

Всего в ходе операции по зачистке ольговского котла российские бойцы ликвидировали более 600 человек, среди которых были 20 участников РДК*.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального после того, как ВСУ применили дальнобойные западные вооружения для ударов по России. Несмотря на это, российские войска продолжили продвижение по всей линии боевого соприкосновения.

*внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.