Командование ВСУ оказалось не в курсе реальной обстановки в Константиновке
Пленный ВСУ: украинское командование не знало обстановки в Константиновке
Украинское командование не знало реальной обстановки в Константиновке в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил попавший в плен военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Вадим Кимаковский.
По его словам, после обучения его вместе с группой украинских солдат отправили сперва в район Краматорска, после — в направлении Дружковки и Константиновки.
По пути к наблюдательному пункту Кимаковский зашел в один из домой города для передышки, и там его взяли в плен.
«Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты российской армии», — рассказал он.
Ранее беженец из Алексеево-Дружковки в ДНР заявил, что военные ВСУ убивали друг друга.