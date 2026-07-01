Украинские боевики в поселке городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики могли вести огонь друг по другу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал беженец из этого населенного пункта.

«Между собой [были конфликты] и военные убивали друг друга. Много случаев у нас в поселке было, я шесть штук насчитывал», — сказал он.

По словам беженца, погибших хоронили недалеко от дома, где жили военные. Потом сотрудники украинской прокуратуры проводили эксгумацию останков.

Ранее пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков рассказал, что сбежал с позиции ВСУ на такси, когда его перевели в роту огневой поддержки. Потом он купил себе гражданскую одежду и сел на поезд, чтобы вернуться домой.