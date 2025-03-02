Командование 34-го батальона Национальной гвардии Украины обучает операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили. Это делается для того, чтобы после подрыва машин обвинять в ударах ВС России, заявил РИА «Новости» представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области.

Он уточнил, что обучение боевиков ВСУ осуществляется на реальных мирных целях, а сам тренировочный комплекс располагается в населенном пункте Новопетровка под Херсоном.

«Командование 34-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины <…> санкционировало проведение операторами БПЛА НГУ практических занятий по уничтожению гражданских автомобилей», — рассказал представитель подполья.

По его словам, операторы выслеживают машины с мирными жителями и подрывают их с помощью БПЛА прямо во время движения. Агентство опубликовало видеоролик с моментом обучения украинских военнослужащих.

Ранее боевики сбросили взрывчатку на автомобиль в Белгородской области. Жертвой атаки стал житель города Грайворон.