Пленный Ромаев: командование ВСУ обещало пойти на Белгород после Волчанска

Пленный боец Вооруженных сил Украины Дмитрий Ромаев рассказал, что командование обещало военным поход на Белгород. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

«Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону», — поделился солдат.

Он добавил, что командиры обещали разрешить бойцам грабить, насиловать и устраивать беспредел.

Ромаева осудили за воровство, но он получил условно-досрочное освобождение в обмен на вступление в ряды ВСУ. Всем заключенным ставили пометку «Пригоден», несмотря на противопоказания к службе, отметил пленный.

Украинские власти досрочно освободили 3,8 тысячи осужденных, чтобы устранить брешь в армии. Накануне Минюст Украины сообщил о наборе в ВСУ женщин-заключенных, сообщил RT.