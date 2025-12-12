Командование ВСУ бросило рядовых бойцов в Димитрове на убой
Российский боец назвал единственный способ выжить у солдат ВСУ в Димитрове
Украинское командование в Димитрове бросило рядовых военнослужащих на убой. Единственная возможность выжить — сдаться в плен, рассказал сдавшийся боец ВСУ Минобороны России.
На линии боевого соприкосновения боевик осознал приближающуюся гибель и сложил оружие, сохранив себе жизнь.
«Разрозненные группы формирований ВСУ, изолированные подразделениями группировки от всех видов обеспечения в Димитрове, продолжают нести потери», — привело слова военного РИА «Новости».
Ранее командование ВСУ «обнулило» украинскую медсестру за то, что она подружилась с пленным российским бойцом. Женщину моментально перевели в штурмовое подразделение и кинули на самое горячее направление.