Командование ВСУ «обнулило» украинскую медсестру за дружбу с попавшим в российский плен. Об этом РИА «Новости» сообщили российские силовики.

«Командование ВСУ „обнулило“ женщину — начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену», — рассказал собеседник агентства.

В российский плен попал военнослужащий 156-й бригады Андрей Гавлицкий. Его подруга, начальник медпункта Ярина Мруць, обменивалась с ним видеосообщениями, когда он был в плену. На женщину пожаловались сослуживцы.

«Как результат, лейтенанта Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили», — отметил силовик.

Ранее взятый в плен украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ не спешит забрать мертвых военных по два-три месяца. Раненых тоже не спешат эвакуировать, из-за этого они также умирают.