Командный турнир по лазертагу среди участников СВО провели в Люберцах

В легкоатлетическом манеже школы олимпийского резерва в Люберцах 20 мая прошел командный турнир по лазертагу среди участников специальной военной операции. Участники разыграли Кубок центра военно-тактических игр «Берсерк».

Организаторами выступили сама спортшкола, центр «Берсерк» и Федерация силового экстрима России, при содействии Ассоциации ветеранов СВО городского округа и депутата местного Совета Вячеслава Калинина.

Торжественную церемонию открытия турнира провели директор школы Кирилл Соснин и руководитель центра «Берсерк» Павел Шарапов.

Затем перед собравшимися выступил сотрудник спортивной школы, заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк. Он продемонстрировал несколько впечатляющих номеров в жанре сценического экстрима.

В состязании приняли участие 24 человека из восьми команд. Наряду с действующими бойцами и ветеранами СВО активное участие в турнире проявили кадеты округа.

«В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы победителем турнира по лазартагу стала команда „Долг“, команды „Челентано“ и „Ветерок“ заняли второе и третье место соответственно. Победитель и призеры командного турнира по лазертагу среди участников СВО были награждены специально изготовленными кубками и медалями», — рассказал руководитель центра «Берсерк» Павел Шарапов.