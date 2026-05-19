Командный турнир по лазертагу среди участников СВО пройдет в Люберцах

20 мая в спортивной школе олимпийского резерва городского округа Люберцы состоится командный турнир по лазертагу среди участников СВО. Соревнования пройдут на Кубок Центра военно-тактических игр «Берсерк».

В легкоатлетическом манеже СШОР соберутся команды, чтобы проверить навыки в военно-тактической игре. Участники сыграют в разных форматах, включая «Встречный бой», «Захват флага» и «Контрольные точки». Организаторы подготовили площадку с укрытиями, которые можно использовать во время раундов для тактических действий.

«На голове каждого игрока будет повязка со специальными датчиками, которые фиксируют попадания и отключают оружие. Участники смогут использовать укрытия и действовать в разных режимах игры», — отметил руководитель Центра военно-тактических игр «Берсерк» Павел Шарапов.

Перед началом турнира зрителям покажут выступление Сергея Агаджаняна, сотрудника СШОР и заместителя президента Федерации силового экстрима России. Он известен как многократный рекордсмен мира по силовым номерам и носит прозвище «Русский Халк».

Победители и призеры получат кубки и медали. Организаторы также подготовили награды для лучших команд по итогам соревнований.

Турнир проводят СШОР Люберец и Центр военно-тактических игр «Берсерк» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО округа и Федерации силового экстрима России. Начало запланировано на 11:00.