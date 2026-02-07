Гладков попал под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Об этом он сам написал в соцсети «ВКонтакте» .

Вечером 7 февраля Белгород дважды подвергся атаке. После первой атаки Гладков проехал с инспекцией на поврежденные объекты и попал под повторный удар.

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие. Более мужественных, смелых людей я в своей жизни не встречал — настоящие профессионалы», — написал губернатор.

Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, отметил Гладков. Из-за проблем с теплоснабжением в городе открыли два пункта временного обогрева, которые будут работать всю ночь.