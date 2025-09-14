Командир 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», наблюдавший за гибелью своих подчиненных с дронов, объявил их пропавшими без вести. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что одна из украинок рассказала о том, как ее сына после семи дней подготовки сразу бросили на штурм. Вся его группа пропала без вести.

Командир при этом наблюдал за ликвидацией подчиненных с беспилотников. Сам офицер находился на командно-наблюдательном пункте.

«По итогу всю группу объявили „пропавшей“, несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации», — сказал собеседник агентства.

Еще одна родственница бойца ВСУ рассказала об одном таком командире. Группу из шести украинских солдат бросили на российские позиции. В итоге все бойцы пропали без вести, а офицер снова наблюдал.

Собеседник агентства добавил, что родственники украинских военных обвиняют командование полка в отправке неподготовленных бойцов на штурм, причем без прикрытия и поддержки. Судьба пропавших военных неизвестна. Зато офицеры потом получают награды от президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее российские военные начали штурмовать украинские позиции на окраине Константиновки.